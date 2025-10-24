Набиуллина оценила влияние новых санкций на инфляцию и ключевую ставку

Банк России рассматривает новые санкции США и Евросоюза против России как негативный внешний фактор, однако их влияние на инфляцию оценивать преждевременно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос "Российской газеты" на пресс-конференции по ключевой ставке.

"Мы видим, что санкции направлены на ограничения, прежде всего, экспорта наших сырьевых товаров. Предсказать точное влияние этих санкций вряд ли кто-то может, но мы рассматриваем это как некий негативный внешний фактор", - сказала она.

Влияние санкций на темпы роста цен в России и решения самого Центробанка по ставке будет зависеть от того, как будет происходить адаптация к этим санкциям, отметила Эльвира Набиуллина.