Пошлина на экспорт пшеницы с 29 октября вырастет в 1,7 раза

Ставка пошлины на поставки российской пшеницы за рубеж за неделю увеличится в 1,7 раза — с 99,1 до 167,7 рубля за тонну, новая ставка начнет действовать с 29 октября. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза 24 октября.

© Парламентская газета

Ставки пошлин на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне. Новые размеры ставок были определены с учетом индикативных цен: 225,5 доллара за тонну пшеницы (225,5 — за предыдущий период), 191,3 доллара — за ячмень (193,6), 208,6 доллара — за кукурузу (215,7). Они будут актуальны до 6 ноября включительно.

Как уточнили в министерстве, представленные 1 ноября ставки пошлин будут действовать с 7 по 11 ноября, а 7 ноября станут известны ставки, рассчитанные на неделю с 12 по 18 ноября включительно.

Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.