На Украине заявили, что в стране может остановиться химпроизводство

На Украине могут остановить химическое производство из-за проблем с поставками газа и отсутствием электричества. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на источник.

Издание отметило, что бизнес уже предупрежден о больших сложностях как со светом, так и с газом.

«На региональном уровне предприятиям сказали готовиться к квотам на газ. Химическое производство, скорее всего, вообще будет остановлено, остальным резко урежут объемы», — говорится в публикации.

23 октября сообщалось, что Украина перестала заполнять подземные газовые хранилища (ПГХ) из-за обстрелов энергетики.

До этого депутат Верховной рады Михаил Бондар выразил мнение, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе. По его словам, отопительный сезон в стране находится под большим вопросом, поскольку власти оказались не готовы к нему.

Другой парламентарий Алексей Гончаренко объяснил, что отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом из-за массового повреждения газовой инфраструктуры.