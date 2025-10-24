Экономист Заверский спрогнозировал снижение ключевой ставки в декабре

Начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований кандидат экономических наук Сергей Заверский предположил, что Банк России снизит ключевую ставку до 16% на заседании 19 декабря.

«В базовом сценарии ставка к концу года, скорее всего, снизится до 16% годовых», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

С одной стороны, отметил эксперт, сохранится действие проинфляционных факторов, а с другой — ужесточение антироссийских санкций может поспособствовать более продолжительному периоду высокого курса рубля.

Как отметил Заверский, ситуация с кредитованием также должна отвечать пожеланиям ЦБ.

В свою очередь, кандидат экономических наук эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев в беседе с 360.ru назвал решение регулятора ожидаемым.

«Осторожное снижение демонстрирует, что Центральный банк неоднократно заявлял и в словах председателя, и членов совета директоров, что регулятор оставляет в своём арсенале возвращение к более жёсткой денежно-кредитной политике, если целевые параметры не будут достигнуты, поэтому снижение будет. Но, думаю, незначительное», — сказал Григорьев.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях не предопределено.