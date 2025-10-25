Стало известно, чем обернулись пошлины Трампа для отношений Индии и России

Пошлины президента США Дональда Трампа и давление на Индию только укрепили отношения Москвы и Нью-Дели. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на экспертов.
В материале отмечается, что после решения Трампа ввести 50% пошлины в Индии набирает силу «пророссийское лобби».
Газета цитирует профессора Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджана Кумара, который заявил, что пророссийские настроения в Индии лишь усилились из-за угроз Трампа.
«Дефицит доверия в настоящее время является серьезной проблемой между Индией и Соединенными Штатами. Это укрепило позиции России в отношениях с Индией», — заявил эксперт.
По его словам, пока президент Трамп будет находиться у власти, доверие между США и Индией восстановить не получится.
До этого Дональд Трамп заявил, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти.