Названа причина отказа Бельгии от конфискации активов России

Бельгия планирует ежегодно направлять в свой бюджет 1,2 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает бельгийская газета Soir со ссылкой на источники в правительстве королевства.

Согласно публикации, премьер-министр Барт Де Вевер отказался поддержать план Европейской комиссии по полной экспроприации российских средств, размещенных в депозитарной системе Euroclear. Одной из ключевых причин такого решения стало желание правительства Бельгии сохранить ежегодные налоговые поступления от реинвестирования этих активов. Налог на незапланированные доходы компаний в королевстве превышает 30%.

Как отмечает издание, незапланированные доходы Euroclear от реинвестирования российских активов уже передаются Европейской комиссии для поддержки Украины, но одновременно пополняют и бельгийскую казну. Правительство страны планирует использовать эти средства преимущественно для финансирования военных расходов в период с 2025 по 2029 год.

На саммите Европейского союза 23 октября Де Вевер потребовал от всех стран-участниц предоставить письменные гарантии равного распределения финансовых рисков, которые может понести Бельгия в связи с блокировкой российских активов. Это условие стало основным препятствием для принятия плана по экспроприации средств под схемой так называемого "репарационного кредита".