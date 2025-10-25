Турцию предупредили о грядущем дефиците воды

Турция и соседние средиземноморские страны могут столкнуться с водным кризисом в 2030 году из-за резкого снижения осадков. Такие данные привел эколог Синан Джан, передает DHA.

Эколог сослался на данные национальной метеослужбы за последний год. Они показывают, что в Турции наблюдается самый низкий уровень осадков за минувшие 52 года. Похожая ситуация складывается и в государствах Средиземноморья, там осадков стало меньше на треть. Это означает, что кризис из-за дефицита воды может наступить уже в ближайшие годы.

«В 2030 году нашу страну и регион ждет серьезная нехватка воды», — отметил эколог.

По его словам, это грозит экономическими и социальными проблемами. Стране необходимо резервировать новые источники и проводить буровые работы.

Накануне глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Анкаре, Бурсе и Стамбуле уже не хватает воды.