В России обновили ставки таможенных сборов на ввозимые товары — изменения вступят в силу 1 января 2026 года.

«Нововведения предполагают более взвешенное распределение ставок в зависимости от стоимостного размера партии, а также увеличивают верхний стоимостной порог партии с 7 млн до 10 млн рублей», — сообщили в Минпромторге России.

Также в ведомстве отметили, что будут доиндексированы ставки таможенных сборов для товаров, таможенная стоимость которых не определяется и не заявляется.

Ранее сообщалось, что ФТС России выполнила на 75% годовой план по перечислениям в бюджет.