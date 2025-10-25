Глава ЦБ предупредил об экономическом удушении Франции

Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало предупредил об ухудшении ситуации с государственными финансами и возможном «экономическом удушении страны». Такое заявление он сделал в интервью газете La Croix.

Де Гало отметил, что в стране существует «серьезная бюджетная проблема».

«Все [рейтинговые] агентства встревожены политической нестабильностью во Франции, — подчеркнул он.

По словам чиновника, стране «грозит не банкротство, а прогрессирующее удушение», в частности из-за растущих процентов по госдолгу. Это вызывает цепную реакцию, дорожают займы и ипотечные кредиты. В итоге долговое бремя все время увеличивается и «достанется нашим детям и внукам».

Управляющий Банка Франции подчеркнул, что ожидает замедление экономического роста до 0,7% в этом году.

Во Франции объяснили, почему Бельгия не пошла на конфискацию активов РФ

Накануне рейтинговое агентство Moody's сохранило суверенный рейтинг страны на уровне Aa3, но это сопровождалось негативным прогнозом вместо «стабильного». Moody's заявило, что во Франции «растут риски ослабления институтов и управления, а также частичного отката структурных реформ». Это вызвано «длительной фрагментацией политического ландшафта страны».

Оценка агентства, похоже, перекликается с анализом управляющего ЦБ, делает вывод La Croix.