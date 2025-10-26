«Кремль сидит на распухших сундуках»: российская экономика удивила Запад

Экономисты из Вены пришли к выводам, которые могут огорчить Запад, стремящийся ослабить Россию санкциями. Как сообщает австрийское издание Kronen Zeitung, финансовое положение РФ оказалось значительно устойчивее, чем предполагалось ранее.

«Российский государственный долг очень низок и составляет всего 15–16 % от объема производства. <…> Бюджетное положение РФ на самом деле довольно хорошее», – рассказали австрийские аналитики, передает «АБН24».

Обозреватели Kronen Zeitung подчеркивают, что, согласно оценкам специалистов Венского института международных экономических исследований, финансовый крах России в обозримом будущем не грозит. Это обусловлено несколькими ключевыми факторами, среди которых – умеренный дефицит бюджета, внушительные золотовалютные резервы и низкий государственный долг.

Эксперт рассказала, как последние санкции США повлияют на экономику РФ

Несмотря на то что в текущем году дефицит бюджета РФ достиг 2,5 %, что является максимальным показателем за последние годы, аналитики не считают это поводом для беспокойства. Они отмечают, что этот уровень значительно ниже, чем у ряда европейских стран, таких как Польша (7 %), Румыния (8–9 %) и Австрия (5 %).

При этом, по мнению австрийских специалистов, важным преимуществом России является «подушка безопасности», сформированная за счет прибыльного экспорта нефти и газа в прошлые годы. Это позволило Москве накопить значительные золотовалютные резервы.

«Кремль сидит на распухших сундуках», – рассуждают они.

Кроме того, аналитики указывают на низкий уровень государственного долга России. Они отмечают, что даже в случае исчерпания резервов у Кремля останется возможность привлекать заемные средства у российских банков, что является обычной практикой для большинства стран мира. По мнению экспертов, Россия далека от бедности и кризиса.

Напомним, что в случае конфискации российских активов в рамках «репарационного кредита» Украине Евросоюз (ЕС) может лишиться минимум 238 млрд долларов инвестиций в российскую экономику.