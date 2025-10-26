Крупнейший индийский импортер российской нефти Reliance Industries начал активно закупаться на Ближнем Востоке. Причиной стали американские санкций против «Роснефти» и «Лукойла», пишет Bloomberg.

По данным агентства, Reliance Industries покупает нефть марок Khafji из Саудовской Аравии, Basrah Medium из Ирака, и Al-Shaheen из Катара. Поставки в Индию должны быть осуществлены до конца года.

Reuters: Индия пересматривает торговлю с Россией из-за санкций США

Собеседники Bloomberg заявили, что другие индийские нефтеперерабатывающие компании также заинтересованы в спотовых поставках, особенно с Ближнего Востока, из США и Бразилии.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко говорил, что поставки нефти из России в Индию продолжаются.