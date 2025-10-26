Российская сторона видит титанические попытки сорвать любого диалога России и США, а также внести «очень много дезинформации». Об этом в воскресенье, 26 октября, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

— С экономической точки зрения мы поясняем состояние российской экономики, которая находится в хорошем состоянии. Как мы знаем, рост российской экономики составил свыше четырех процентов в прошлом году, в то время как экономики Англии и Европы показали рост не менее одного процента, — подчеркнул политик.

Он добавил, что в этом году рубль укрепился на 40 процентов по отношению к доллару и стал самой успешной валютой года. Об этом Дмитриев заявил в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

24 октября политик заявил, что европейские страны неоднократно пытались сорвать прямой диалог как между Москвой и Вашингтоном, так и между президентами этих стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

25 октября Кирилл Дмитриев заявил, что Украина постепенно переходит к более реалистичным ожиданиям касательно урегулирования военного конфликта с Россией.