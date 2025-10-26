Дмитриев рассказал об обсуждении США и России идеи тоннеля между странами

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что стороны обсуждают идею тоннеля между РФ и Аляской. Об этом пишет РИА Новости.

© CC BY-SA 2.0 / Joseph / The Russian Orthodox Cathedral

По данным агентства, глава РФПИ рассказал о ситуации с тоннелем в ходе встречи с членом палаты представителей США от Республиканской партии Анной Паулиной Луной.

«Документы об убийстве Кеннеди, в которых, кстати, упоминается так называемый «Мост мира Кеннеди и Хрущёва» между Россией и Аляской, а это, между прочим, тема, которую сейчас обсуждают, а также [идею] соединить Россию и Аляску тоннелем», — отметил Дмитриев.

Напомним, что впервые о строительстве железнодорожных путей между Чукоткой и Аляской заговорили в США в 1890-х. С тех пор к вопросу неоднократно возвращались — и в царское время, и в советские годы, и в последние двадцать лет.

В частности, в 2008-м мегапроект могли обсуждать на личной встрече президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш. Однако до конкретных решений так и не дошло.

Ранее Дмитриев сообщил, что Россия уже 6 месяцев работает над технико-экономическим обоснованием тоннеля. Он добавил, что первоначально смета проекта составляла $65 млрд, позже возникло понимание, что с помощью современных технологий можно снизить стоимость до $8 млрд.