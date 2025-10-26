Сийярто заявил о невозможности Венгрии отказаться от нефти из России

По его словам, Будапешт реалистично смотрит на вопрос энергоснабжения.

© Global look

Об этом министр иностранных дел страны сказал в интервью телеканалу Fox News.

Венгерский министр убеждён, что «к вопросу поставок энергоресурсов следует относиться как к физической проблеме, подходить реалистично, поскольку политикой невозможно отапливать или охлаждать дома».

Сийярто добавил, что обсуждал эту проблему с госсекретарём США Марко Рубио и «подробно разъяснил ему особенное положение» Венгрии, не имеющей выхода к морю.