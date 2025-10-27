Трамп решился на очень рискованный шаг

Соединенные Штаты ввели жесткие санкции против ведущих российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних предприятий. Эти компании были добавлены в SDN-лист, что ставит под угрозу возможность применения вторичных санкций против покупателей их нефти. Это может привести к снижению предложения на мировом рынке и, как следствие, к росту цен на нефть, пишет РИА Новости.

Подчеркивается, что «Роснефть» поставляет 800 тысяч баррелей нефти в сутки, «Лукойл» — около 300 тысяч. Индия и Китай — ключевые потребители российской нефти. Если они откажутся от закупок, это приведет к сокращению добычи нефти в России на 1,1 миллиона баррелей в сутки и к долгосрочному увеличению цен на нефть, говорится в материале. Китай, демонстрируя свою готовность противостоять США, активно закупает российский сжиженный природный газ.

Менее негативный сценарий — отказ только Индии, что создаст меньший дефицит и подстегнет рост цен, но ниже 120 долларов за баррель. Сообщается, что Индия продолжает закупать российскую нефть, несмотря на американские пошлины, так как это экономически выгодно.

Оптимистичный вариант — сохранение закупок нефти обеими странами, что усилит их позиции в торговле с США. В этом случае США могут потерять репутацию, а подсанкционная торговля станет самостоятельным видом бизнеса, пишут авторы статьи.