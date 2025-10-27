Российская промышленность оказалась на грани кризиса

Российская промышленность находится на грани кризиса, а долги по кредитам достигают рекордных значений. Банк России, стремясь стабилизировать экономику, принимает меры, но их эффективность остается под вопросом, сообщает «Независимая газета».

Как отмечается, инфляция продолжает расти, несмотря на жесткие финансовые ограничения. ЦБ ухудшил свой прогноз по инфляции, сославшись на внешние факторы. Регулятор настаивает на сохранении высокой процентной ставки для сдерживания роста цен.

В октябре Центральный банк понизил ключевую ставку до 16,5%, однако экономическая ситуация остается застойной. Промышленное производство продолжает падать уже четвертый месяц подряд, а годовой прирост замедлился до 0,3%. Если исключить оборонную промышленность и нефтепереработку, в гражданском секторе наблюдается спад на 2%.

Подчеркивается, что в обрабатывающей промышленности, особенно в таких отраслях, как сельское машиностроение и автомобилестроение, внедрена практика неполной рабочей недели.

Российская промышленность наращивает темпы роботизации

Центральный банк отмечает, что не в состоянии полностью контролировать все факторы, влияющие на инфляцию. В третьем квартале текущего года рост цен ускорился до 6,4%, при этом годовая инфляция достигла 8,2%. Главными причинами такого повышения стали увеличение стоимости бензина и овощей, а также рост налогов и тарифов. Банк России ожидает, что в 2025 году инфляция составит 6,5–7%, а в 2026 году — 4–5%.

Министерство энергетики заявляет о своем контроле над топливным рынком, однако текущая ситуация требует дополнительных мер для стабилизации обстановки.