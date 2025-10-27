«Теневой флот» России готовит ответ на санкции Трампа: не смолчал и Китай

«Смотрим на наш экспорт. Скажем, в последние отчетные недели это морская компонента – она на пике, по сути, с 2021 года. То есть мы, вопреки санкциям, наращиваем наш морской экспорт. Какие у нас меры есть противодействовать? Здесь это и ценовая политика. Да, дисконты могут увеличиться. Второй момент – это адаптация танкерного флота, так называемого теневого флота – так называют его на Западе. То есть, в общем-то, компании в этих условиях привыкли работать и будут просто какие-то логистические сбои, как бывает после введения новых пакетов рестрикций. А потом все приходит в норму – так или иначе», – отметил эксперт. Пасечник напомнил, что новые санкции США затронули крупнейшие нефтяные компании России, что уже вызвало рост цен на нефть. По некоторым прогнозам, они могут дойти до отметки в 100 долларов за баррель. Западные СМИ сообщают, что на рынке уже наблюдаются первые признаки реакции на санкции: индийские компании якобы пересматривают объемы закупок российской нефти, хотя и не планируют полностью сворачивать сотрудничество. Некоторые китайские корпорации также временно приостановили новые контракты с российскими поставщиками. Однако подобные сообщения появлялись и ранее, не находя в дальнейшем подтверждения в статистике. Пасечник подчеркнул, что санкционное давление со стороны США не является для России чем-то новым. Россия живет в режиме рестрикций с 2014 года. Несмотря на это, экспорт нефти только продолжает расти. Особое внимание аналитик уделил реакции Азии. Пекин, в частности, выступил с заявлением о непринятии санкционной политики США. Китайские власти подчеркнули, что считают подобные меры незаконными и намерены защищать собственные энергетические интересы. Сейчас идет анализ американских инициатив, но ясно одно – Китай не собирается играть по правилам Вашингтона, передает телеканал «Царьград». Ранее политолог Сергей Станкевич в беседе с «ФедералПресс» высказался о новых санкциях. По его словам, фиаско США полезно для всего мира. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1