Прогноз по кредитному рейтингу Франции стал негативным

Европейский Центробанк (ЕЦБ) на этой неделе оставит ставку без изменений и на фоне ситуации с возобновлением торговой напряженности между США и Китаем трейдеры сомневаются в том, что регулятор до конца года возобновит ее снижение. Об этом пишет Reuters, в материале которого в числе значимых для анализа европейской экономики факторов упоминается ситуация во Франции, где не утихает кризис с участием парламента и правительства. В пятницу социалисты вновь пригрозили кабмину вотумом недоверия из-за ситуации с бюджетом, напоминают журналисты.

© Lenta.ru

Все это происходит в свете очередного ухудшения позиций этой второй по величине экономики Евросоюза. В конце прошлой неделе агентство Moody's оставило рейтинги Франции на уровне «Aa3», но изменило прогноз по ним со стабильного до негативного, объяснив решение как и год назад политической фрагментацией в стране. Риски эксперты увидели в том, что она будет плохо влиять «на функционирование законодательных институтов».

Франция уже полтора года живет в условиях перманентного правительственного кризиса, начавшегося после того, как Макрон, недовольный итогами выборов в Европарламент, объявил о роспуске Национального собрания. В результате с лета 2024-го в стране сменилось уже несколько кабминов, не имеющих устойчивой поддержки депутатов.

Нынешний премьер Себастьяном Лекорню возглавил правительство в прошлом месяце после того, как депутаты выразили недоверие Франсуа Байру, который в свою очередь стал во главе кабмина после отставки его предшественника Мишеля Барнье, пытавшегося принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход депутатов.

Проект бюджета Франции на 2026 год, подготовленный Лекорню, предусматривал отказ от индексации пенсий и ряд других мер экономии, а также временную утвердил президент Франции Эммануэль Макрон.

Теперь глава государства допускает референдум по вопросу реформы, который, как оказалось, не удается урегулировать путем компромисса для принятия бюджета на следующий год. По данным Жерар Ларше пообещал добиться отмены решения Национального собрания по поводу отмены реформы в случае его принятия.