Индекс Мосбиржи упал. Что происходит на рынке после решения ЦБ по ставке

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов впервые с декабря 2024 года. На старте торгов 27 октября 2025 года показатель упал на 2,2%, до 2488,4 пункта на минимуме. Лидерами снижения стали акции «Роснефти» (на 4,2%), «Эн+ Груп» (на 4,1%), «Лукойла» (на 3,9%), «АФК Система» (на 3,4%) и «Ростелекома» (на 3,3%).

За прошлую неделю индекс потерял 7%.

«Завышенные ожидания обернулись разочарованием — саммит президентов РФ и США в Будапеште перенесен, введены американские санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти, принят 19 пакет санкций ЕС, а позитив от снижения ключевой ставки ЦБ на 0,5 п. п. перечеркнут прогнозом регулятора на 2026 год», — комментирует эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

ЦБ повысил средний прогноз по ставке на следующий год до 13–15% годовых против прежних 12–13% годовых. На заседании 24 октября 2025 года регулятор также сохранил умеренно жесткий сигнал. Прогноз инфляции на 2026 год составляет 4–5%, стабильного возврата к целевому уровню 4% ЦБ ожидает в 2026 году.

