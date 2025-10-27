Санкционный газ из РФ нашел «китайский выход»

Администрация экс-президента США Джо Байдена ввела санкции против арктического проекта «Арктик СПГ-2», рассчитывая остановить его. Однако с августа Россия отправила уже 11 танкеров с СПГ в китайский порт Бэйхай, несмотря на ограничения, сообщает The Wall Street Journal.

Этот порт, ключевой узел экспорта российского СПГ, теперь принимает только суда из «Арктик СПГ-2», снижая риски вторичных санкций. Китай, как ведущий импортер сжиженного природного газа (СПГ), проявляет интерес к российским поставкам, что позволяет ему укрепить свои позиции в торговой войне с Соединенными Штатами. Пекин активно участвует в проекте, предоставляя комплектующие, которые недоступны из-за западных санкций, в том числе турбины.

Авторы пишут, что российская экономика испытывает острый дефицит новых газовозов и вынуждена использовать старые суда, включая те, что принадлежат «теневому флоту». Китайские турбины, применяемые на заводах, обладают меньшей эффективностью, что снижает производительность. Другие покупатели также обеспокоены рисками, но Китай продолжает придерживаться своей политики.

По мнению специалиста, это является «негативным знаком» для эффективности санкций, введенных против России. Участие Китая демонстрирует, что санкции утрачивают свою значимость, если ключевые игроки их игнорируют.