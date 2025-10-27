Бензин в России начал дешеветь

В ходе торгов в понедельник, 27 октября, стоимость основных видов автомобильных бензинов на Петербургской бирже начала падать. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Ближе к 14:40 по московскому времени цены на бензин АИ-92 упали до отметки в 71 757 рублей за тонну. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 3,21 процента. Стоимость тонны премиального АИ-95, в свою очередь, осталась почти неизменной, продемонстрировав символическое снижение на 0,03 процента, до 79 622 рублей. Стоимость основных видов дизельного топлива к тому времени также упала. Цена летнего опустилась на 0,75 процента, до 64 132 рублей за тонну, межсезонного — на 1,03 процента (до 62 457 рублей), а зимнего — на 0,61 процента (до 77 309 рублей).

Несмотря на фиксирующееся снижение ключевых видов моторного топлива, говорить о прохождении кризиса в отрасли пока преждевременно. Проблемы с доставкой и предложением продолжают наблюдаться в ряде российских регионов. Этому во многом способствуют ремонтные работы на крупных отечественных нефтеперерабатывающих заводах, которые продолжают подвергаться регулярным атакам украинских беспилотников.

Для сдерживания роста цен на бирже и стабилизации предложения на внутреннем рынке российские власти запретили вывозить бензин из страны до конца года. Несмотря на это, ряд регионов все равно столкнулся с различными ограничениями при покупке топлива в сентябре-октябре. На некоторых АЗС бензин пропал полностью, другие ограничили продажу в одни руки, а третьи подняли цены ради поддержания рентабельности бизнеса, пользуясь отсутствием топлива у конкурентов. Кризисная ситуация в итоге стала одной из главных причин разгона сезонной инфляции в России, констатировали в Центробанке.