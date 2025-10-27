Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с КНР о взаимозащите инвестиций, следует из документа.

Соглашение гарантирует инвесторам с обеих сторон не менее благоприятные условия, чем предоставляемые национальным инвесторам или инвесторам других государств. При этом законом закрепляется обязанность обеспечения полной защиты и безопасности инвестиций и доходов инвесторов.

Ранее на ПМЭФ достигли соглашения о сотрудничестве по поставкам продуктов России в КНР.

Также сообщалось, что Россия и Китай реализуют более 80 проектов на $200 млрд.