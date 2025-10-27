«Испытание на прочность»: энергосистема Украины на грани коллапса

За последние три недели на Украине вышли из строя несколько тепловых электростанций и остановилась добыча, возможно, половины газа, пишет The Economist. Издание подчеркивает, что украинская энергосистема находится на грани коллапса.

Проблемы в энергетике вынудили Украину потратить колоссальную сумму в 1,9 миллиарда долларов на импорт газа, отмечается в статье. По данным The Economist, «на бумаге предполагалось», что критические важные узлы будут оснащены системами пассивной защиты: железобетонными конструкциями и металлической сеткой.

В реальности многие объекты не получили таких конструкций или же их защита не соответствовала необходимым стандартам. По версии The Economist, отчасти причина кроется в нехватке ресурсов и «отсутствии системного мышления», которое усугубилось соперничеством в правительстве и «чрезмерной централизацией» в аппарате Владимира Зеленского.

Продолжающаяся внутренняя борьба подрывает усилия по защите «остатков энергосистемы». «Разборки» политиков и чиновников «не укрепят доверия западных спонсоров в тот момент, когда Украине нужны дополнительные средства».

«Эта зима, похоже, станет таким испытанием на прочность, как еще ни одна до нее. Длительные отключения электроэнергии во многих регионах - реальная перспектива», - подчеркивается в статье.

В Киеве и некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света

В компании «Укрэнерго» ранее заявили, что резкое снижение температур на Украине привело к увеличению потребления электричества более чем на 20 процентов с начала октября. В компании заявили, что поведение бытовых потребителей «критически влияет на баланс в сети».