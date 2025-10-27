В России признали невозможность отмены санкций

Россия живет под санкциями, наверное, уже последние 125 лет, поэтому не стоит строить свои планы исходя из их возможной отмены.

© Lenta.ru

Таким образом вице-премьер Алексей Оверчук ответил на вопрос, связана ли активность страны в АСЕАН с западными санкциями, передает РИА Новости.

«Санкции всегда существовали, и у нас нет иллюзий насчет того, что их когда-нибудь отменят. Но у нас есть торгово-экономические отношения — мы их поддерживаем и развиваем», — указал он.

По словам чиновника, санкции — это просто данность, как климат, они всегда есть. Поэтому, подчеркнул он, Россия работает над улучшением связей между странами, регионами и интеграционными объединениями, в числе которых есть и АСЕАН.

После распада СССР Россия столкнулась с двумя волнами санкционного давления. Первая пришлась на 2014-й год и была связана с присоединением Крыма, а вторая — на 2022 год после начала боевых действий на Украине. На фоне прихода на пост президента США Дональда Трампа Москва рассчитывала на смягчение позиции Вашингтона и постепенное ослабление санкционного давления за счет переговоров между странами.

Однако на прошлой неделе Трамп выразил разочарование результатами общения стран в последние полгода и ужесточил санкционный режим, ударив по крупнейшим российским нефтяным компаниям. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, в Вашингтоне не обращают внимание на заявления Москвы о нечувствительности к ограничительным мерам и полагают, что постепенно проблемы в экономике приведут ее за стол переговоров.