Золото подешевело из-за сюрприза от Китая и США

Мировые цены на золото снижаются в понедельник, 27 октября, примерно до 4050 долларов за тройскую унцию, теряя к моменту написания материала 2,13 процента, свидетельствуют данные торгов. По информации Investing, на минимуме актив дешевел в понедельник до 4028,21 доллара.

Таким образом, за 10 дней, с момента, когда стоимость актива вплотную подходила к 4400 долларов за унцию, она снизилась почти на 10 процентов.

По мнению экспертов, на которых ссылается США и Китаем. На нее указал накануне глава американского Минфина Скотт Бессент.

Именно обострение торговой войны двух ведущих экономик мира разогнало цены на золото до новых рекордных высот в середине октября. Теперь Бессент, который и ранее допускал разрядку в противостоянии, поделился, что «рамочное соглашение» готово для скорой встречи глав двух государств на саммите АТЭС.

До этого эксперты связывали начавшуюся коррекцию стоимости драгметалла с его «перекупленностью». При этом аналитики Bank of America допускали подорожание золота в 2026 году до пяти тысяч долларов за унцию, а серебра — до 65 долларов.