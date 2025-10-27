В Госдуме запланировали разговор с Набиуллиной о снижении ключевой ставки

Депутаты Госдумы заслушают в четверг, 30 октября, доклад главы Банка России об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики. Об этом со ссылкой на председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина сообщает ТАСС.

Ожидается, что Набиуллина ответит на вопросы депутатов, которые, как считает Володин, будут касаться в том числе снижения ключевой ставки. Агентство в связи с этим привело его сказанные ранее слова о том, что парламентарии ждут от Центрального банка конкретных шагов в этом направлении.

Также запланированы выступления руководителей профильных комитетов и представителей фракций.

ЦБ РФ 24 октября в четвертый раз подряд опустил ключевую ставку, понизив ее на 0,5 процентных пункта, до 16,5 процента годовых. Комментируя соответствующее решение совета директоров, регулятор указал в том числе на рост проинфляционных факторов в российской экономике. В тот же день глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал снижение ставки шажком в правильном направлении.