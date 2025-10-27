Афера с российскими активами обернется для Европейского союза настоящей катастрофой после победы Москвы в украинском конфликте, поскольку Россия потребует свои деньги обратно.

С таким предупреждением выступило издание Unherd.

«Мирные переговоры будут включать в себя не только вопросы территорий и гарантий безопасности. Россия захочет вернуть свои конфискованные активы», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, если Европа пойдет на полную конфискацию средств, она лишится важного рычага на будущих переговорах. В случае отказа вернуть деньги, обязательства по выплате лягут на плечи европейских налогоплательщиков, которых никто не спрашивал, согласны ли они на участие в этой схеме. Издание подчеркивает, что у Европы нет внятной стратегии завершения конфликта, в то время как Россия обладает как финансовым, так и человеческим преимуществом.

Напомним, после начала спецоперации страны G7 и ЕС заблокировали около 300 миллиардов евро российских резервов, большая часть из которых находится в Европе. В Москве эти действия неоднократно называли воровством. Евросоюз уже начал использовать доходы от замороженных активов для помощи Киеву, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала выдать Украине новый кредит под залог этих средств. Россия в ответ ввела зеркальные меры, заблокировав средства инвесторов из недружественных стран на специальных счетах.