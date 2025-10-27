Стоимость сахара обвалилась до многолетнего минимума

Стоимость сахара обвалилась до многолетних минимумов — 14,47 цента за фунт (чуть менее, чем полкило) — на фоне стабильности производства и давления на цены из-за успеха препаратов для похудения. Об этом со ссылкой на брокеров пишет Reuters.

В материале говорится, что к снижению котировок подтолкнул в том числе прогноз авторитетной бразильской консалтинговой компании Datagro, которая на прошлой неделе оценила глобальный профицит сахара в 1,98 миллиона тонн в 2025/26 году, хотя ранее ожидала дефицита в пять миллионов тонн.

К моменту написания материала удешевление ускорилось до 14,43 доллара за фунт. Цена снижалась на 3,61 процента.

После падения до минимальных позиций в декабре 2020 года показатель начал расти в 2021-м, что связывали с последствиями заморозков в Бразилии, повредивших посевы тростника. Только с начала года сахар подешевел примерно на 25 процентов.