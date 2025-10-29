Минтруд предложил увеличить квоту на трудовых мигрантов

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило увеличить в 2026 году квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно соответствующему проекту постановления, опубликованному на портале regulation.gov.ru, Минтруд предлагает в следующем году выдать до 278,9 тыс. разрешений на работу для специалистов из «визовых» стран дальнего зарубежья — в основном из Индии, Китая, Африки, Малайзии и Бангладеш. Это на 20% квот больше, чем в 2025-м.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, почти 92% составят квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и крупных инфраструктурных проектов. Остальные 8% — неквалифицированные кадры, занятые в тяжелых условиях труда, и другие рабочие.

В 2025 году квота была почти на 45 тыс. разрешений меньше, однако за первое полугодие работодатели привезли в РФ только четверть заявленной численности иностранных работников. Эти цифры соответствуют многолетнему тренду по снижению интереса к российскому рынку труда со стороны граждан из стран дальнего зарубежья. Статистика МВД показывает, что если в 2016–2019 годах в РФ ежегодно приезжали работать около 120–130 тыс. таких мигрантов, то впоследствии этот показатель сократился до 100–115 тыс.

16 октября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ определяет новые механизмы регулирования потоков мигрантов, повышения их легальной занятости и интеграции в общество. Власти рассчитывают снизить долю незаконных мигрантов и укрепить социальную стабильность.