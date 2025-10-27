США ожидают отказа Венгрии и еще двух стран от нефти и газа из РФ

Соединенные Штаты ждут, что Венгрия, Словакия и Турция перестанут закупать газ и нефть у России, заявил посол США при НАТО Мэтт Уитакер в эфире телеканал Fox News.

© Газета.Ru

«Мы ожидаем, что такие страны, как Венгрия, Турция и Словакия, которые продолжают покупать российские нефть и газ, представят и реализуют планы по отказу от российской нефти и газа», — сказал дипломат.

По его словам, пока Будапешт никаких шагов в этом направлении не предпринял.

27 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить смягчение последствий для Будапешта от санкций Штатов против нефти из РФ.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтедобывающих компаний России. В заявлении ведомства говорится, что предприятия включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.