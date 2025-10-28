Набиуллина анонсировала цикл снижения ключевой ставки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год.

«По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что Центробанк России снизил ключевую ставку до 16,5%.

Позднее Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров финансового регулятора заявила, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях не предопределено.