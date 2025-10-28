Встреча Трампа и Си Цзиньпина: США требуют невозможного

Американо-китайская встреча в Кенджу через шесть с лишним лет после предыдущей станет значимым событием. В начале следующего года ожидается визит президента США Дональда Трампа в Китай, затем председателя КНР Си Цзиньпина в США, передает РИА Новости.

Первая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина произошла в апреле 2017 года. Однако их личное общение было нечастым: они дважды встретились в Китае и четырежды созвонились после того, как Трамп вернулся в Белый дом.

Во время президентства Трампа между США и Китаем разразилась торговая война, несмотря на обещания американского лидера. Китай отложил введение ограничений на экспорт редкоземельных металлов и возобновил закупки американской сои. Также он согласился на сделку с TikTok, однако пошлины на китайский экспорт все же будут увеличены. Трамп, вероятно, будет считать это успехом.

В настоящее время Трамп пытается убедить Китай оказать давление на Россию, требуя сократить импорт российской нефти. Однако это представляется маловероятным, поскольку стратегические отношения между Москвой и Пекином имеют ключевое значение для Китая в контексте противостояния с США, пишут авторы. Подчеркивается, что попытки отдалить Путина и Си Цзиньпина могут лишь способствовать укреплению их союза.

Давление на Китай по вопросам принципиального характера не даст ожидаемых результатов, как это было с «корейской ядерной угрозой». Вместо этого США рискуют усилить российско-китайский альянс, говорится в материале.