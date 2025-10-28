Набиуллина рассказала, по какому сценарию идет российская экономика

Набиуллина раскрыла, по какому сценарию идет российская экономика

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика развивается по сценарию управляемого выхода из состояния перегрева.

Об этом она сообщила на совместном заседании комитетов Госдумы.

«Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса», — сказала Набиуллина в ходе обсуждения основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.

Также она сказала, что ключевая ставка будет снижаться весь 2026 год.

Текущая ключевая ставка составляет 16,5% годовых после очередного снижения на 0,5 процентного пункта в октябре 2025 года.