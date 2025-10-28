Африка становится ключевым игроком в мировом развитии и политике. Этот континент представляет собой последний значительный резерв для роста мировой экономики благодаря своим природным ресурсам и перспективному рынку, сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что к середине 21 века численность населения Африки достигнет 2,5 миллиардов человек, и каждый третий житель континента будет жить в бедности. Несмотря на формальную деколонизацию, многие африканские страны продолжают страдать от неоколониальной зависимости, которая сдерживает их экономическое развитие. Запад получает значительную долю природной ренты, что только усиливает бедность на континенте, говорится в материале.

Сообщается, что инициированная Западом «зеленая» повестка привела к усилению технологической зависимости Африки, при этом обещанная помощь так и не была оказана. В то же время западные страны сталкиваются с проблемами накопившейся задолженности и устаревания инфраструктуры, что значительно снижает их способность к созданию справедливого мирового порядка, отмечается в статье.

Эксперты указывают на то, что Россия восстанавливает свое присутствие в Африке через участие в саммитах и развитие сотрудничества. Как сообщается, это способствует укреплению суверенитета континента и подготовке местных специалистов. Страна активно участвует в реформировании ООН и БРИКС, стремясь усилить влияние Африки в многополярном мире. С 29 октября по 1 ноября пройдет Российско-Африканский сырьевой диалог, посвященный вопросам экономического развития континента.

Отмечается, что для России взаимодействие с Африкой представляет собой восстановление традиций сотрудничества, заложенных в период СССР, и стратегическое вложение в совместное будущее. Панафриканская повестка формируется в рамках Африканского союза, и российская политика активизируется через дипломатические, деловые и гуманитарные инициативы.

В статье говорится, что африканская неделя в Москве в октябре 2025 года станет важным событием, включающим фестиваль искусств и бизнес-форум, продолжая традиции 1950-1960-х годов на качественно новом уровне.