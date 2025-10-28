Тайные запасы Китая: Си Цзиньпин готовится противостоять США

Нефтехранилище Дунцзякоу с воздуха напоминает поднос с гигантскими формами для выпечки. Резервуары наполняются, их крыши превращаются в купола. С января туда закачали около 10 млн баррелей, общий объем достиг 24 млн, сообщает The Economost.

Комплекс, крупнейший на китайском побережье, заполнен наполовину менее чем за два года. Как отмечается, Китай усиливает меры по снижению зависимости от внешних поставок. С начала 2024 года, после угроз Дональда Трампа о возвращении в Белый дом, Пекин активно увеличивает запасы топлива, продовольствия и металлов.

Этот процесс ускорился на фоне введения новых пошлин на китайские товары и продолжается в преддверии встречи китайской и американской сторон 30 октября. Одни аналитики рассматривают эти действия как подготовку к возможному военному обострению, другие — как прагматичную реакцию на экономические риски, связанные с санкциями. Стратегия Китая направлена на повышение устойчивости к внешнему давлению, однако она также создает новые вызовы и зависимости, говорится в материале.

Выделяются три линии защиты. Первая — ставка на собственную добычу. Как отмечается, Китай постепенно увеличивает производство нефти и газа, а также развивает угольную добычу. С 2019 года добыча нефти выросла до 4,4 млн баррелей в сутки, газа — почти в полтора раза. Власти также расширяют геологоразведку металлов.

Вторая — создание резервов. Запасы нефти достигли рекордных 1,2 млрд баррелей, что втрое больше американского резерва. Китай активно покупает сырье у Ирана, России и Венесуэлы. Газовые запасы составляют 30–40 млрд кубометров, строятся резервуары для СПГ. По оценкам, Китай накопил запас меди на 20% годовой потребности, цинка — на 50%, никеля — более чем на 100%.

Третья линия защиты — диверсификация поставок. Китай расширяет поставки газа из России, а также закупает его у Катара и Малайзии. Компании активно скупают зарубежные активы, включая медные проекты и угольную железную дорогу из Монголии. Китай отказался от американской сои в пользу Бразилии и Аргентины, пишут авторы.

Сообщается, что массовые закупки меняют баланс на мировых рынках: США сокращают посевы сои, Бразилия увеличивает. Китай стал ключевым игроком на рынке газа, но непрозрачные запасы снижают предсказуемость. Переплата за нефть может составить миллиарды юаней. Сокращение числа поставщиков повышает зависимость от Бразилии, которая стала главным источником продовольствия. Стратегия накоплений дает время, но не заменяет устойчивость, пишут авторы материала.