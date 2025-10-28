Аналитики Сбера понизили прогноз по росту ВВП до 0,5-1%
Аналитики Сбербанка понизили прогноз роста ВВП на 2025 год до 0,5-1%.
Об этом свидетельствуют данные из презентации Сбера.
"Темпы роста ВВП на 2025 год снизились с 1,5-2% до 0,5-1%", - говорится в презентации Сбера.
Прогноз инфляции на конец 2025 года составил 6,5-7,5%.
Прогноз роста кредитования юридических лиц банковским сектором в 2025 году составляет 7-9%, физических лиц - 2-4%.
Объем депозитов корпоративного сектора в банках в 2025 году вырастет, как прогнозируется, на 2-4%. Прогноз роста объема депозитов физических лиц составляет 12-14%.