Аналитики Сбера понизили прогноз по росту ВВП

Аналитики Сбербанка понизили прогноз роста ВВП на 2025 год до 0,5-1%.

Об этом свидетельствуют данные из презентации Сбера.

"Темпы роста ВВП на 2025 год снизились с 1,5-2% до 0,5-1%", - говорится в презентации Сбера.

Прогноз инфляции на конец 2025 года составил 6,5-7,5%.

Прогноз роста кредитования юридических лиц банковским сектором в 2025 году составляет 7-9%, физических лиц - 2-4%.

Объем депозитов корпоративного сектора в банках в 2025 году вырастет, как прогнозируется, на 2-4%. Прогноз роста объема депозитов физических лиц составляет 12-14%.