Азия экстренно отменяет заказы на российскую нефть

«Грандиозные» санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом против российской нефти, вызвали замешательство в Азии, сообщает CNN.

Новые ограничения против «Роснефти» и «Лукойла» заставили индийские и китайские компании экстренно отменять заказы на российское сырье. Ежедневно эти две страны импортируют от 3,5 до 4,5 млн баррелей российской нефти, и до 2,6 млн баррелей могут исчезнуть с рынка после 21 ноября — крайнего срока выполнения санкционных требований.

В краткосрочной перспективе Индия и Китай приостанавливают сделки, чтобы избежать рисков. Однако аналитики прогнозируют, что вскоре поставки возобновятся через «теневой флот» танкеров и сложные цепочки посредников. Китай, несмотря на давление, не готов отказаться от российских энергоресурсов, а Индия пытается балансировать между дешёвой нефтью из России и стратегическим партнёрством с США.

Эффективность санкций будет зависеть от готовности США пресекать обходные схемы, которые уже отработаны на практике, отмечают эксперты.