Глава Минсельхоза рассказал об урожае картофеля в 2025 году

Минсельхоз России не ожидает «перекосов» цен на картофель в стране, заявила глава ведомства Оксана Лут. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, по овощам и картофелю урожай ожидается на уровне прошлого года.

«По картофелю чуть выше на 300 тыс. тонн в организованном секторе, чем было в прошлом году», — добавила министр.

Она отметила, что урожай должен быть «хороший, достаточный».

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в стране в текущем году будет хороший урожай картофеля.

Лукашенко отметил, что в стране проанализировали ситуацию с нехваткой картофеля и обнаружили факторы, которые к этому привели. Он подчеркнул, что больше подобных инцидентов в стране не допустят.

Белорусский лидер отметил, что посевные площади под картофель были увеличены.

До этого Лукашенко заявил, что жителям Белоруссии следует не забывать сажать картошку на своих земельных участках. Он добавил, что в текущем году самолично посадил картошку от Академии наук на двух участках.