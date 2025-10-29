Трамп заявил о привлечении в экономику США десятков триллионов долларов

Президент США Дональд Трамп рассказал, что за время его второго срока на посту главы государства в экономику страны удалось привлечь около 18 триллионов долларов, а к концу года в нее поступит в общей сложности от 20 до 22 триллионов. Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Соответствующие заявления американский президент сделал, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кенджу. Рассказавший о десятках триллионов поступлений Трамп ранее назвал Соединенные Штаты богатейшей страной в мире, отметив, что в США теперь «получают сотни миллиардов долларов».

После введения в апреле пошлин на импорт почти из всех стран мира Трамп обратился к инвесторам, которые, по его словам, прибывают в страну и вкладывают в ее экономику огромные средства, пообещав никогда не менять свою экономическую политику и продолжить работу, нацеленную на привлечение крупных зарубежных инвестиций. Тогда он выразил уверенность, что тарифы позволят привлечь в США от шести до семи триллионов долларов.

Американский госдолг превысил на прошлой неделе рекордные 38 триллионов долларов. Ожидается, что к концу десятилетия он достигнет 143,4 процента от валового продукта страны.

Приток капитала поддерживает курс доллара, несмотря на дефицит текущего счета США, но обратной стороной этой американской «привилегии» является необходимость экспортировать гособлигации для обеспечения глобального роста. Как раз такое положение дел критиковали сторонники Трампа и, в частности, его советник Стивен Миран, считая, что дорогой доллар делает американский экспорт менее конкурентоспособным. С этим, в частности, связывали спокойное отношение Белого дома к происходящему в 2025 году ослаблению нацвалюты.