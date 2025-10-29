Швейцария отказала РФ в преимуществах договора к Энергетической хартии

Швейцария отказала россиянам и белорусам в преимуществах договора к Энергетической хартии (ДЭХ). Соответствующее письмо в адрес секретариата Энергетической хартии, являющегося депозитарием ДЭХа, направила государственный секретарь Госсекретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) Хелен Будлигер Артьеда, сообщили «Ведомости».

ДЭХ являлся основой международного энергетического сотрудничества. Страны, присоединившиеся хартии, ставили цель — создать юридическую основу для глобальной энергетической безопасности на основе принципов открытых и конкурентных рынков и стремления к устойчивому развитию. Среди участниц хартии — Армения, Австрия, Чехия, Греция и другие. Всего к ней присоединилась 41 страна.

«Швейцарская Конфедерация имеет честь сообщить вам, что в целях соблюдения порядка осуществляет свои права в соответствии со ст. 17 ДЭХа и отказывает в преимуществах части III ДЭХа любому юридическому лицу, находящемуся в собственности или под контролем граждан России или Белоруссии и не осуществляющему существенной предпринимательской деятельности на территории договаривающейся стороны, и любым инвестициям инвестора России или Белоруссии», — цитирует газета послание Артьеды к секретариату.

Часть третья, о которой идет речь в письме, посвящена защите инвестиций. В соответствии с ней, страны стремятся создавать и поощрять справедливые и прозрачные условия для инвестирования. Статья 17, в свою очередь, перечисляет случаи, когда защита инвестиций не осуществляется.

К ним относятся случаи, когда граждане третьего государства владеют или контролируют юридическое лицо, которое не ведет предпринимательской деятельности на территории договаривающейся стороны, в которой учреждено. А также инвестиции гражданином третьей страны, с которым договаривающаяся сторона (участница хартии — FM) не поддерживает дипломатические отношения либо ввела против нее санкции.

Россия подписала, но не ратифицировала ДЭХ, а в 2009 году уведомила депозитарий соглашения (на тот момент им являлся МИД Португалии), о том, что не планирует становиться его полноправной участницей. Однако положения урегулирования споров и защиты инвестиций должны действовать в течение 20 лет после прекращения соглашения.

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро ­«ЭЛКО профи» Елены Козиной, Берн таким образом блокирует возможность российских инвесторов направлять арбитражные иски в отношении Швейцарии. При этом формально подобное решение не накладывает на Россию дополнительные санкции, однако фактически инвесторы потеряли доступ к нейтральной юрисдикции, где могли рассчитывать на защиту по энергетическим и инфраструктурным спорам, подытожил управляющий партнер консалтинговой компании AVG Legal Алексей Гавришев