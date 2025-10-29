После объявления Вашингтоном санкций против российского нефтедобывающего сектора последовал скепсис. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переживет новые ограничения, пишет РИА Новости.

Это заявление поддержал польский премьер Дональд Туск, усомнившись в реальной реализации санкций против «Роснефти» и «Лукойла». Туск объяснил это частыми изменениями американской политики, сбивающими с толку европейских союзников. Он также отметил, что санкции могут не обрушиться на российскую экономику в полном объеме из-за противоречивых решений.

Туск отметил, что Трамп применяет тактику «маятника» для дестабилизации своих оппонентов. Эта схема, вероятно, была эффективна в деловом мире, но в политической сфере она не приносит желаемых результатов, пишут авторы. По признанию самого Трампа, он выбрал средний уровень жесткости санкций, что вызвало противоречивую реакцию.

Варшава выразила разочарование позицией США, не упомянув о собственных противоречиях. Евросоюз также принял обязывающий пакет санкций, но с возможностью отмены эмбарго в случае критической ситуации. Это указывает на запасной план для закупок российских энергоресурсов, говорится в материале.

Таким образом, Вашингтон и Брюссель обвиняют друг друга в нерешительности, требуя ужесточения санкций, при этом сами принимают неоднозначные акты, оставляя лазейки для продолжения торговли с Россией, отмечается в статье.