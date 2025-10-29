Процесс неизбежен: почему вложения в экономику РФ падают

Во втором квартале 2025 года наблюдается снижение инвестиционной активности в России на 1,4%, что стало продолжением тенденции после роста на 2,5% в первом квартале. По прогнозам ЦМАКП, при сохранении текущих тенденций будет побит антирекорд 2022 года, вызванный санкциями и жесткой денежно-кредитной политикой, пишут «Известия».

Среди факторов спада, как отмечает издание, — снижение производства и доходов компаний, высокая нагрузка процентных платежей (свыше 35%), проблемы в строительстве, деревообработке, автопроме, ограничения рентабельности и неопределенность экономики, дефицит внутреннего спроса и снижение импорта инвестиционных товаров.

В Институте Гайдара отмечают завершение фазы бурного роста инвестиций, начавшейся в 2022 году. По его прогнозам, в 2025 году рост инвестиций близок к нулю, но в 2026 году активность стабилизируется. В «Ренессанс Капитале» указывают на рост инвестиционной активности в третьем квартале 2025 года и планы компаний сохранить темпы в четвертом квартале.

В компании «Эксперт РА» выделяют строительство, машиностроение и их смежные отрасли, пострадавшие от спада. Однако производства, связанные с ВПК, менее затронуты, отмечают там.

Эксперты считают, что в 2025-2026 годах инвестиционного бума не будет, а снижение ключевой ставки станет ключевым фактором восстановления. Также некоторые подчеркивают, что высокая ставка ЦБ сигнализирует о завершении цикла роста и снижении инфляции, что создаст благоприятные условия для инвестиций, когда компании исчерпают текущие инвестиции.