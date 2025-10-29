ЕС лишит Украину ряда торговых преференций

29 октября вступает в силу новое торговое соглашение между Евросоюзом и Украиной. В Брюсселе его называют "глубоким и всеобъемлющим". Но по факту Киев получит намного меньше преференций, чем ему было выделено в 2022 году.

Последние годы Евросоюз позволял Украине ввозить многие товары, в первую очередь сельскохозяйственные, без каких-либо пошлин в рамках автономных торговых мер (ATM). Однако массовый импорт более дешевой украинской сельхозпродукции вызвал протесты фермеров в ряде стран Евросоюза. Европейские производители фактически сталкивались с недобросовестной конкуренцией. Действие ATM было завершено в июне 2025 года, после чего Киев и Брюссель вернулись к переговорам об обновлении соглашения.

В итоге в Брюсселе все-таки решились на пересмотр соглашения.

"Новый договор о свободной торговле менее щедр, чем предыдущая полная либерализация", - отмечает издание Euractiv.

Введены определенные обязательства для Киева. Например, к 2028 году Украина должна привести свои правила в отношении пестицидов и защиты животных в соответствие со стандартами ЕС, в противном случае действие сделки будет приостановлено. Брюссель также добавил оговорку, позволяющую ограничивать импорт, если он вызывает "общественные проблемы", то есть протесты фермеров. Как Киев, находящийся на грани банкротства, будет соблюдать требования - в Евросоюзе умалчивают.

По словам еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства Кристофа Хансена, обновленное торговое соглашение, предусматривает увеличение многих тарифных квот.

"Очень важно найти баланс между предоставлением большего доступа и экономических преимуществ украинским производителям, а также сохранением солидарности с нашим аграрным сообществом", - указал он.

В то же время новое соглашение "мало способствует снижению напряженности в отношениях ЕС и Украины с Польшей, Венгрией и Словакией", отмечает Euractiv. Эти страны сохранили односторонние запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

В Будапеште подчеркнули, что, вырабатывая новое соглашение, Брюссель учитывал только интересы Киева. "Вместо того, чтобы заниматься ситуацией на сельскохозяйственных рынках ЕС и текущими проблемами европейских фермеров, датское председательство запрашивает у стран ЕС предложения о том, как поддержать Украину в соблюдении стандартов производства, - указал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. - Не может быть и речи о том, чтобы Брюссель поддерживал Украину за счет европейских и венгерских фермеров".

Венгерский министр подчеркнул, что Европе нужно задуматься, какое влияние окажет поступление 35 тысяч тонн меда из Украины, или что будут означать 120 тысяч тонн мяса птицы для птицеводческого сектора ЕС, или как производители зерна в ЕС смогут справиться с 1,3 млн тонн пшеницы. Будапешт намерен добиваться от ЕС обеспечения особой защиты фермеров в приграничных государствах-членах от украинского импорта