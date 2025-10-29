Дмитриев рассказал о последствиях санкций на нефть из России

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал о том, к каким последствиям могут привести санкции на российскую нефть.

Во время форума Future Investment Initiative в Саудовской Аравии Дмитриев заявил, что санкции против российской нефти могут стать причиной роста цены на топливо в США. Кроме того, из-за них также может упасть объем поставок нефти во всем мире.

«Санкции, наложенные на российскую нефть, приведут к сокращению объема поставки нефти во всем мире, повысят цены на энергоресурсы во всем мире, поскольку полностью заменить Россию невозможно, и это приведет к росту цен на топливо в США. Таким образом, это результат последствий санкций на энергетический сектор России»

Ранее санкции США обрушили цену российской нефти.