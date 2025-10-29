Президент Финляндии нашел альтернативу российским энергоресурсам

Казахстан может стать для Европы альтернативным поставщиком энергоресурсов взамен России. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. Он также отводит восточному соседу России ключевую роль в посредничестве между Европой и странами мира.

«Европа пытается уйти от поставок российских энергетических ресурсов — сжиженного газа и нефти, а это создает потребность в альтернативных источниках энергии. Казахстану в этом контексте принадлежит ключевая роль», — заявил Стубб в интервью «Казинформ».

В настоящее время Стубб находится с визитом в Казахстане.

Кроме того, Стубб желает получатьинформацию от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева относительно России и Китая. Президент Финляндии уверен, что Казахстан может выступить посредником в общении более крупных государств, например, США и России.

Ранее Европа заявила, что готова полностью отказаться от российских энергоносителей к 2028 году. В России в ответ заявляют о риске полного упадка экономики Европы и роста цен на энергоносители.