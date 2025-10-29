В Сербии заявили, что НПЗ страны могут работать под санкциями

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в стране могут работать под санкциями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Танюг.

По словам Дубравки, резервы сырой нефти в стране позволят НПЗ беспрепятственно работать до 25 ноября под санкциями США. Кроме того, у Сербии также достаточно нефти и нефтепродуктов, чтобы поддерживать рынок в стабильном состоянии.

«Мы ежедневно разговариваем с нефтяными компаниями, которые присутствуют на нашем рынке, о ситуации, вызовах и надежности снабжения. Увеличиваем импорт нефтепродуктов, хотя есть разные ограничения на их транспортировку и логистику. Также “Нефтяная индустрия Сербии” увеличит объемы снабжения малых АЗС, как одну из мер равноправного снабжения, будем принимать и другие меры», — заявила она.

Ранее завод «Газпрома» в Сербии оказался под угрозой остановки.