Швейцария присоединилась к допмерам 18-го пакета санкций против РФ

Федеральный совет Швейцарии решил присоединиться к дополнительным мерам из 18-го пакета санкций Евросоюза против России и Белоруссии.

Соответствующая информация появилась 29 октября на его официальном сайте.

«Федеральный совет решил, что Швейцария примет дополнительные меры из 18-го пакета санкций ЕС против России, а также дополнительные меры ЕС против Белоруссии. Основной упор сделан на меры, касающиеся торговли товарами, финансов и энергетики. Они вступят в силу 30 октября», — говорится в сообщении.

Так, ужесточаются ограничения на экспорт товаров, которые, с точки зрения швейцарского правительства, могут «усилить российскую промышленность и способствовать военному и технологическому развитию России». Теперь они охватывают среди прочего химические компоненты для ракетного топлива, а также некоторые металлы и пластик.

Кроме того, действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями с 23 российскими банками трансформировался в полный запрет на транзакции с добавлением в черный список 22 банков.