Доллар перешел к снижению: каким будет курс дальше

Банк России установил курс доллара на 30 октября 2025 года на уровне 79,4715 ₽ после 79,8174 ₽ днем ранее, снижение составило 34 копейки.

Курс евро составил 92,2466 ₽ после 92,9395 ₽, курс юаня — 11,1707 ₽ после 11,1921 ₽.

«Доллар под 80, но это временно. Поддержка рубля исходит от ужесточения фискальных и монетарных факторов — налоги растут, а прогноз ключевой ставки ЦБ на 2026 год повышается. Однако корпорации вскоре адаптируются к росту издержек, а в декабре вследствие замедления инфляции регулятор может вновь снизить ставку, на 0,5 п. п.», — комментирует эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

Снижения ставки с нынешних 16,5% до 16% годовых ожидает и старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«На фоне снижения цен на сырье и замедления экспорта иностранная валюта сохраняет долгосрочный тренд на повышение», — отмечает он.

Кроме того, завершился налоговый период, и общее предложение валюты на рынке от экспортеров должно уменьшиться, добавляет Михаил Зельцер. До конца года он прогнозирует рост доллара выше 85 ₽, евро — до 100 ₽, а юаня — до 12 ₽.