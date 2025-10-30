Набиуллина рассказала о ситуации с инфляцией в России

Газета.Ru

Инфляция в начале 2026 года ускорится, но это не отменяет снижение ключевой ставки. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной думы, передает ТАСС.

© РИА Новости

Набиуллина также рассказала, что в экономике России нет признаков рецессии. По ее словам, при рецессии резко растет безработица, а затем снижаются зарплаты, — ни того, ни другого сейчас близко нет.

14 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что инфляция в стране постепенно замедляется. По его словам, подобное явление наблюдается на фоне существенного бюджетного импульса в начале года, необходимого для оперативного запуска многих государственных программ и проектов.

