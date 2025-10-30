Спрогнозировано ослабление курса рубля

Курс доллара сегодня растет на внебиржевых торгах, сейчас он в районе 80,50 рублей.

«Минфин РФ с 7 октября по 7 ноября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 13,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,6 млрд руб. Для сравнения, Минфин РФ с 5 сентября по 6 октября продавал валюты/золота на 1,4 млрд руб. в день. С 7 августа по 4 сентября Минфин продавал валюту и золото по 0,3 млрд рублей в день. ЦБ во II полугодии 2025 года покупает или продает иностранную валюту исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.). Скупка рублей на валютном рынке фактически способствует сокращению ликвидности, росту рублевых ставок, оценочных рисков и в итоге бегству в «качество», то есть активизации инвестиций в доллар, юань и евро, роль которых в качестве инструмента платежа и обмена возрастает. Продажа валюты регуляторами, как историческая показывает практика, поддерживают доллар, не рубль, рынок это учитывает вне зависимости от объемов таких операций», - рассказал аналитик АО ИК "АКБФ" Александр Осин.

Противоположное, позитивное и, как показывает практика, очень существенное воздействие на динамику курса рубля оказывает поступление на рынок ликвидности, снижение кредитных ставок и оценочных внутренних рисков, которое традиционно транслируется в рост инвестиционной активности в результате интервенций по покупке золота, юаней, долларов и евро, отметил эксперт.

«Полагаем возможным наиболее вероятным сценарием итоговое ослабление курса рубля в ноябре к доллару США, евро и юаню», - сделал прогноз аналитик.

Напомним, Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня с 30 октября.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара снизился на 34 копейки, составив 79,4715 руб. Курс евро упал на 69 коп. до 92,2466 руб.

Китайский юань опустился на 2 коп. до 11,1707 руб.